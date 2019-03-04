愛車前後各插一把剪刀車主崩潰 疑吸毒鄰居幹的

2019-03-04 16:56

〔記者張軒哲／台中報導〕飛來橫禍！台中沙鹿一名車主今日要開車上班時，赫見自己的轎車引擎蓋與後車身各插一把剪刀，刀身沒入引擎蓋內，車主趕緊報案，警方迅速掌握是附近一名毒品前科蔡姓男子涉案。但蔡男否認犯案，警方調閱監視器並採集案發DNA血液送驗佐證中，以確定犯嫌身分。

沙鹿區一名女車主上午在臉書抱怨公社貼文指出，一早開開心心的要去上班，走去要開車的時候，看到自己的愛車前後各插一把剪刀，只能默默的報警。警察來處理後，告知嫌犯這是附近的頭痛人物，吸毒吸到腦袋壞了，她無奈地說難道這種人就只能這樣任他破壞嗎？

網友看到照片議論紛紛，有人說很像是裝置藝術，也有人直呼插剪刀的人力道很大，不知利剪是哪個廠牌的。

清水警分局指出，剛好車子停放的角度，路邊監視器沒錄到犯案畫面，目前懷疑年約35歲有毒品前科的蔡嫌涉案，他目前在家中開設的工廠幫忙，將進行調查。

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