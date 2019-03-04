陳喬恩酒駕緩起訴 反毒微電影週三發表

2019-03-04 14:35

〔記者黃捷／台北報導〕長期在中國發展的陳喬恩，去年1月回台時酒駕被逮酒側值高達0.67，引發大批網友達伐。由於她態度良好無前科，台北地檢署以60小時義務勞動服務處分緩起訴2年，她最終決定以拍攝反毒微電影為公益服務，影片將於本週三（6日）正式發表。

據了解，陳喬恩曾出演「命中注定我愛你」，入圍金鐘獎戲劇節目女主角，近年前往大陸發展，躍升為第一線女演員，2017年間在中國收入高達8.3億元，身價不斐，若以目前拍戲價碼估算，此次長約5分鐘的微電影，價值至少上百萬，堪稱北檢近年「最大咖」的政策宣導短片。

陳喬恩去年1月4日凌晨酒駕遇警臨檢，酒測值高達0.67，訊後遭依公共危險罪送辦，北檢於7日偵結，考量他犯後態度良好，沒有前科，決定給予緩起訴處分2年，1年半內須提供60小時義務勞動服務。

處分結果出爐後，北檢觀護人隨隨即討論讓陳喬恩拍攝反毒微電影，陳也答應，願意為公益盡份心力，更提供個人的製作團隊供北檢利用，歷經約1年的準備及拍攝工作，影片終於殺青，並將於6日正式發表，但因她目前人在歐洲拍戲，當天不會出席。

發表會當天，北檢將邀請法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、前檢察總長顏大和、台灣高檢署檢察長王添盛、法務部保護司長黃玉垣等人出席，並同時發表北檢第70週年署誌「臺北法鑑-皇華臺北 鑠法薪傳」。

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