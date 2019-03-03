狼父拿女兒洩慾妻返家還不停 重判7年10月、賠140萬

2019-03-03 23:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名狼父遭控高中女兒指控，自前年9月到12月間，將她當做洩慾工具，多次趁家人不在時，涉嫌對女兒性侵，女兒抵抗不願，狼父他竟說到外面找女生要花很多錢，性侵完給女兒500元至1000元不等，總計性侵得逞5次，高雄地院依權勢性交等罪，重判狼父7年10月徒刑，並連帶賠償母女140萬元，可上訴。

判決書指出，該名狼父從事過粗工、成衣業，後失業在家，妻子領有身障補助，被害人女兒17歲，有輕度智能障礙，全家全靠領取低收補助過活，女兒被父親威逼性侵後向母親哭訴，再透過社工報案指控狼父惡行，並求償應賠母女各200萬元精神撫慰。

被害人控訴唸高一期間，約於2017年9月間，父親趁母親外出參加活動，父親對她說「讓我弄一下」，要求她脫去衣服，因不敢違背當天遭性侵得逞，被告還令她不能告訴母親；被害人告訴法官，父親性侵她後，告訴她到外面找女人會花很多錢，每次性侵後，都會給她500元到1000元不等。

女兒控訴狼父一開始都無套性交，後來才戴保險套射精，還有一次被性侵時，母親恰巧回家，父親還要求安靜一點「快要好了」，被害人因害怕、不敢出聲，母親當時並未發現。

狼父辯稱只是檢查女兒身體，後承認用下體摩擦女兒的陰道，他坦承有次完事後，曾跟女兒說「因為爸爸去特種行業要花1800元，你給我摩擦，如果東西出來了，我可以省一筆錢」，事後有給女兒錢，醫院評估被害人出現創傷壓力症候群，合議庭痛批狼父違背人倫，認定性侵成立，得逞5次論刑，判決合併執行7年10月徒刑；民事求償部分，判他要賠女兒100萬元、妻子40萬元。

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