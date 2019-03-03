三峽也有街頭擄人！惡煞欲報仇 無辜男子被誤抓丟包路邊

2019-03-03 21:41

〔記者徐聖倫／新北報導〕當街擄錯人！陳姓男子2日凌晨1時許在新北市三峽街頭遭人鳴槍示威並擄走，不料擄人的嫌犯將陳男帶上車後發現根本搞錯對象，旋即將他釋放，警方循監視器鎖定車牌，掌握飛車開槍擄人嫌犯身分為23歲陳姓男子、35歲徐姓男子，目前已將陳嫌逮捕歸案並搜得1把瓦斯手槍，警方先行製作陳嫌筆錄釐清案情，並持續將未到案嫌犯逮回。

有民眾於案發向警方報案，表示有黑衣人在三峽區中華路、光明路口開槍擄人，警方趕抵時人早已鳥獸散，但有在現場搜出彈殼並調得案發當下監視器。監視器顯示，當時有1輛車駛來陳男附近，下來2名黑衣人，其中一人對空連開3槍示威，另一人則強拉陳男上車，過程不到1分鐘，非常迅速。

陳男向警說，他被拉上車後，除開槍、擄人的2名黑衣人外，還有一位駕駛，3人仔細瞧了他，發現搞錯對象了，根本不認得，便將他丟包在溪東路某超商前。

警方循線鎖定對象，逮回開槍的陳嫌，另找到手槍，另2人則在追緝中。警方初步了解是陳嫌與友人產生糾紛，他欲報復故想出擄人報仇，但沒想到抓錯。警方說，目前陳嫌尚在製作筆錄，詳細案情仍在釐清。

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