穩鵬號喋血》「巡護八號」接管菲嫌 13天後押返台灣

2019-03-03 21:23

〔記者姚岳宏、洪臣宏／綜合報導〕「穩鵬號」公海喋血案，海巡署特勤人員轉搭「兆豐277」漁船趕往現場，在3月2日22時6分（台灣時間）成功制伏「穩鵬號」漁船涉嫌殺人劫船的菲籍兇嫌，將嫌犯上銬並扣押在「鴻福88號」船前甲板，今（3）日晚間18時20分左右，「鴻」船、「穩」船及「兆」船等三艘台灣漁船與海巡署巡護八號會合，立即施放小艇，於18時47分由特勤人員將犯嫌押解至巡護八號艦拘留室繼續監管，預估13天後押解返抵高雄港第五海巡隊公務碼頭，移交屏東地檢署偵辦。

穩鵬號漁船目前由陳姓船長、輪機長、兩名漁業署觀察員等人，在海巡署兩名特勤人員戒護下，於今（3）日上午11時順利登上「穩」船，經檢查後，船舶可正常運作，現已朝台灣方向航行；稍早菲嫌原安置於鴻福88號漁船前甲板，由海巡署特勤人員及漁業署人員輪班監管，並定時給予飲水及食物。。

另有兩名重傷船員（2印籍）已於3月2日送抵斯里蘭卡就醫，而不幸死亡的船員遺體（2菲籍）則暫置於「穩」船冰庫保存，後續將移送屏檢偵辦。

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