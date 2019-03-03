無業獨居男病逝 警幫籌資金走完最後一程

2019-03-03 21:39

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名41歲周姓男子獨自居住在新市老家，雙親多年前先後離世，兄長則在外縣市工作，周男因患有肝病，身體每況愈下不僅無法就業，更沒有能力接受醫療照顧，日前不幸病逝；善化警方獲報後，得知周男家屬恐無力處理後事，趕緊聯繫慈善團體，協助周男走完最後一程。

善化警分局潭頂派出所警員陳永昇日前獲報，周男因長期肝病纏身，不幸在二二八連續假期間病逝，因周男獨居家屬不在身邊，警方除幫忙先將大體安置在柳營殯儀館，也積極聯繫周男在高雄的長兄。

警方得知周男一家經濟並不寬裕，恐無力負擔周男龐大的安葬費用，趕緊聯繫轄內愛心會，協助找尋善心人士救急，最後由台南市眾德扶助會理事長潘明村，允諾將處理所有後續喪葬事宜，成功幫周男走完人生最後一程。

善化警分局表示，台南市眾德扶助會成立宗旨為濟弱扶貧、急難救助及幫助無能力家屬處理後事等，潭頂派出所所長朱福銘已參與行善多年，本身從事人民保母的工作，他也較能在第一時間取得救助的訊息，如今，所內員警也都積極參與，相當不容易。

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