展公益心！獅子會300-D1區合捐6愛心車、救災器材逾千萬元

2019-03-03 11:45

〔記者王俊忠／台南報導〕國際獅子會300-D1區於今天在台南市立文化中心舉行年度區年會，雲嘉南縣市約有3千位獅友及來賓與會，獅子會300-D1區內多個分會共捐出市值8百多萬元的6輛愛心服務車；近期也將捐贈2百多萬元的救災器材給南市消防局，展現獅子會服務社會的精神。

區年會大會主席、獅子會300-D1區現任總監鄭春源表示，此次區年會除例行性的大會典禮、凝聚獅友情誼外，並安排6輛愛心服務車捐贈儀式，6輛車捐給6個弱勢團體，所有購車費用都是來自獅友的善款，並向獅子會國際基金會LCIF申請補助，以多元方式呈現獅子會300-D1區今年度以來各項公益社會服務的成果。

鄭春源說，6輛愛心車外，近期中山獅子會將捐贈市值2百多萬元的救災呼吸器、空氣濾清器及背架給南市消防局，強化消防員的救災利器。獅子會是國際最大的服務社團，獅友愛心捐款服務世界各角落，他總監任期內以「服務領航．再創輝煌」為主題，號召獅友捐交通車服務身障與年長行動不便的市民，希望藉此拋磚引玉、引起更多人關懷弱勢族群。

2輛復康巴士各由南市南媖獅子會捐給台南仁愛之家、嘉義市會蕙蘭獅子會捐給嘉義市腦性麻痺協會；4輛廂型車分別由南市府城獅子會捐給南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會、南市吉祥獅子會捐給南市私立德蘭啟智中心、南市古都獅子會捐給南市私立荷園社會福利慈善事業基金會附設弘能家園、雲林縣地區獅友聯合捐給雲林縣台西鄉溪頂社區發展協會。

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