千萬不能對執勤警察說這些字眼 否則會被認定侮辱、判刑

2019-03-03 10:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一名陳姓男子違規停車被員警開單，竟用台語嗆「找三小麻煩」、「你開三小」、「你是不是瞎眼」被依妨害公務罪嫌送辦，法官認為「三小」、「瞎眼」等雖是平常用語，但當時已侮辱公務員，依侮辱公務員罪判3月徒刑，可易科罰金9萬，仍可上訴。

判決書指出，被告於去年4月間在林園區王公路與林園北路口違規停車，被巡邏員警攔下開單，因不滿未對其他違規車輛開單，便撥打報案電話抱怨，派出所李姓、歐姓員警到場了解，陳男竟當眾用台語嗆警「你開三小」、「你是不是瞎眼」等語，警方當場將他逮捕，陳男辯稱現場大家都違規停車，為何員警只針對代開單取締，他只是說出事實，沒有侮辱公務員。

法官認為「瞎眼」指對方失明，或意指有眼無珠、看不到東西，有輕蔑、貶低、嘲諷他人之意；「三小」源自台語，是「什麼」的意思，但用語較不雅，常帶有輕蔑、貶低他人意味，語言有許多意義，「三小」雖會用於表示不明白對方用意，需綜合考量才知有無侮辱之意。

因警方當時曾反問「你現在是在罵誰」，被告回嘴「罵你們啦，怎樣」、「你瞎眼喔」、「你（手指）」，顯見他在充滿憤怒情緒下，用貶低、輕蔑方式說出，已有貶損公務人員的人格，故認定有罪。

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