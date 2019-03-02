「穩鵬號」公海喋血案兇嫌跳海投降 銬在甲板24小時監管

2019-03-02 23:54

〔記者邱俊福／台北報導〕屏東東港籍漁船「穩鵬號」在印度洋公海發生海上喋血事件，僅剩菲籍兇嫌仍在船上，海巡署4名攜帶逮捕繩等輕裝備的海巡特勤人員與4名漁業署觀察員轉搭我國籍漁船「兆豐277」漁船趕赴現場，今天跟現場搜救與監控的我國籍「鴻福88號」漁船會合後，深夜特勤人員經心戰喊話，兇嫌自行跳海游向「兆」船，並由特勤人員將其拉上船並壓制在甲板，順利逮捕，目前嫌犯被上銬安置於前甲板水門空曠處，將實施24小時監管。

海巡署表示，海巡特勤人員協同漁業署觀察員計8人，在2月23日從桃園機場搭機到斯里蘭卡，隨即於當地租用東港籍「兆豐277號」漁船轉往案發海域，歷時7天終於在3月2日上午8時30分抵達「穩」船附近海域。

特勤小組立即與穩船船長聯繫瞭解船舶結構及船上的防衛武器裝備等情，於早上8時30分進行第一次的偵查行動，經現場綜合評估及研判當時天候海象（風浪6級），發現全船的欄杆均有電纜通電，且其船上的艙門無法從外部打開（均為內部鎖），另考量嫌犯習性後，決定心戰喊話，試圖讓嫌犯自行投降。海巡署應變中心另轉達指示，在海象允許的狀況下，伺機攻堅。

特勤小組再次評估後，決定在晚間20時40時進行第二次偵查，21時15分由柯姓隊員先以心戰喊話，5分鐘後嫌犯以無線電告知欲投降，30分鐘後嫌犯自行跳海游向「兆」船，並由海巡特勤人員將其拉上船並壓制在地，順利逮捕嫌犯。

海巡署表示，「穩」船將由原船的陳姓船長駛往台灣，以對開航行方式，與海巡署「巡護八號」會合，預定3月3日會合後由特勤人員戒護，將嫌犯押解至巡護八號的留置室看管，避免其脫逃或自裁等情，隨後將押返高雄進行偵訊及解送屏東地檢署。

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