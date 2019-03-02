6人持棍幹架戰鬥力破表！ 被警噴辣椒水戰力瞬間變0

2019-03-02 11:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局各分局於今天清晨擴大臨檢，第一分局民權派出所員警，卻意外在台灣大道的KTV前，撞見6名酒客持棍棒企圖打架互毆滋事，更離譜的是，6人都是好朋友，一起去唱歌，卻在酒後起口角，持棍棒想鬥毆，員警攔阻時，其中3人仍叫囂滋事，戰鬥力超強，警方對3人噴灑辣椒水，3人捧著臉哀嚎「眼睛痛」，戰鬥值也瞬間降低，全部依違反社會秩序維護法函送裁罰。

台中市近期不斷發生夜間鬥毆鬧事戲碼，市民也擔心治安惡化，中市警局最近三天，都規劃擴大臨檢勤務。

今天清晨5時許，一分局民權所員警巡邏時，卻見到台灣大道一家KTV前，有多名年輕人叫囂起衝突，石姓（20歲）與楊姓（20歲）分持鋁棍企圖互毆。

員警隔開6人時，這群人「戰鬥力破表」，其中，蕭姓男子（36歲）衝向對方，企圖開打，先被員警用柔道「大外割」壓制，再噴灑辣椒水，持鋁棒的石男與楊男，還是想互毆，也被員警噴灑辣椒水，其他3人也受到波及，6人的戰鬥力瞬間降低為0，眼淚鼻涕與唾液一起噴流，不斷用衣服抹臉揉擦眼睛，大呼「眼睛痛」。

警方以優勢警力壓制6人，帶回民權所偵訊時，才得知6人都是好朋友，相約去唱歌喝酒，不料，酒後蕭姓男子與謝姓男子（26歲），不知何故起口角衝突，拉扯叫囂時，石男與楊男又起衝突，兩人到車內拿出鋁棍想互毆，剛好被員警撞見制止，至於衝突原因，6人描述含糊不清，只知道蕭男與謝男酒後講話「不順耳」、聽起來刺耳，進而引發衝突，警方將6人全部依社會秩序維護法裁罰。

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