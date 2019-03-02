賣車月領1萬壓力好大？BMW男呼麻舒壓送辦

2019-03-02 11:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方日前盤查一輛違停BMW自小客，在郭姓駕駛身上找到一支大麻菸，他滿臉無奈說，從事汽車銷售業務員的業績壓力大，有時每月東扣西扣才領到薪資1萬元，根未入不敷出，只能自嘲是在做功德，久之因經濟壓力壓到喘不過氣才染毒呼麻舒壓，訊後仍被依毒品罪嫌送辦。

台中市警局保安大隊第一中隊當晚巡經屯區崇德路時，發現一輛白色的BMW自小客紅線違停，上前勸離，27歲的郭姓駕駛疑心虛，立即發動引擎準備離開，此舉引起警方懷疑攔查時，他緊張到滿頭大汗且面對詢問也是支支吾吾，無法解釋清楚。

警方直覺有異，要求出示證件，郭男雖立即掏出，卻被眼尖警方發現證件中夾帶了一支香菸，警方研判疑似摻雜大麻，經當場以毒品試劑檢驗果然呈二級毒品大麻陽性反應，隨即將郭男帶回偵辦。

郭男神情無奈說，公司每年都會分出4季銷售，規定業務每個月都要賣出一定數量的車，未達標就要扣錢，公司卻說這不是扣錢而是捐福利金，因此每月雖領薪資22K，多賣車的獎金另算，但東扣西扣常月領1萬元，根本入不敷出只能自嘲是在做功德。

郭男說，因生活、工作及經濟壓力大，才會染上吸毒惡習，相當後悔；警方則勸誡郭男吸毒花錢又傷身，千萬不要再碰毒品了，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/