多次重摔4月大男嬰 狠保母辯有憂鬱症遭法官打臉

2019-03-01 18:23

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市領有執照的44歲朱姓保姆，去年3月她以每月1萬5000元代價照料余姓男嬰，不過才短短2個月時間，僅4月大的男嬰突然出現呼吸微弱等症狀，朱女緊急將男嬰送醫並通知男嬰家長，家長發現孩子有受虐性傷害，懷疑案情不單純而報警，才知朱女因情緒失控多次將男嬰拋、摔在床上，男嬰經急救後雖撿回小命，但眼睛、腦部傷勢恐留下後遺症，朱女去年被起訴，她在法庭上辯稱自己是因罹患憂鬱症等病症，才會導致身心狀況不佳犯案，但並不被採信，加上她至今仍未取得男嬰家長原諒，桃園地院法官審結依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處朱女1年8月徒刑。

判決指出，朱女去年3月1日起受託照顧男嬰，每天從早上7點半起到晚上7點半，但5月17日下午4點多，男嬰突然出現呼吸微弱等症狀，朱女緊急將男嬰送到醫院急救，醫院發現男嬰有受虐性腦傷、右側急性硬腦膜下出血合併大腦鐮下腦脫疝、胸骨上瘀青、疑似肢體多處骨折、左眼底視網膜出血、抽筋、癲癇等傷勢，應是遭人猛力搖晃所致，男嬰家長懷疑是朱女所為而報警。

男嬰經急救後撿回小命，但眼睛、腦部傷勢恐留下後遺症，至今仍須持續觀察，約1、2年才能完整評估。

朱女坦承因情緒失控，多次將男嬰拋、摔在床上，但她辯稱自己因罹患憂鬱症合併焦慮症、睡眠障礙及甲狀腺高能症，導致身心狀況不佳而犯案，並提出醫院診斷證明書為證，不過，法官認為，她的病症不是案發前5、6年，就是案發後才去就診，難認與此案有直接關聯性，加上朱女至今未取得男嬰家長原諒，審結判處她1年8月徒刑。

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