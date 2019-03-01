安平漁港發現浮屍...幫「杜先生」找回家的路

2019-03-01 14:57

〔記者王捷／台南報導〕在台南安平漁港的蔡姓漁夫在出海時，發現一具男浮屍緊緊靠著漁船，報案後，警方與消防人員將浮屍打撈起來，屍體穿著紅黑相間的夾克，夾克內側僅寫了一個名字，但警方只認得出「杜」這個姓，但是失蹤人口系統內並沒有姓杜的男性失蹤，讓警方很煩惱，希望有認識的人能幫幫「杜先生」找到回家的路，如果有任何線索，可以向台南市警四分局連絡。

今天上午近10時，蔡男要在台南運河路旁的碼頭準備出海時，就發現浮屍，依據討海人的習俗，看到出海前看到屍體就不能繼續捕魚，因此他連忙將船停好，並通報警方。經過初步的鑑識，發現這具屍體可能已經落水10天，身上已經有蛆，沒有外傷跡象。

這具浮屍身，身高約170公分，約50到60歲，因為泡水太久，可能會有誤差，且沒有任何能辨識身份的物品，唯一的特徵是身上穿了一間紅黑相間的夾克、有V字樣的皮帶頭，夾克的內側有一小塊布標籤上寫著「杜OO」但是警方只能是辨別出姓，名字無法識別。

不過在失蹤人口系統，並沒有杜姓男子失蹤，由於屍體落點無法推算，警方呼籲有線索的民眾可以與四分局連絡。

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