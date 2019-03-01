不怕死！山區偷剪電纜線近140公斤 警方埋伏逮人

2019-03-01 14:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕銅價看俏，屢傳南投縣中寮、草屯、南投、名間山區的台電電纜線被偷，南投警分局中寮分駐所員警，在中寮鄉福盛村大峭壁風景區人贓俱獲，當場逮到偷剪電纜線的王姓和曾姓竊賊，兩人當時已剪下136.5公斤電纜線，台電人員估算財物損失約20萬元。

中寮警分駐所是在昨日下午在福盛村大峭壁風景區埋伏，果然看見兩名男子在台電的「竹崙枝#221-224」電桿）附近剪電纜線，該所員警衝上去逮捕，將王姓和曾姓男子制伏在地上，而兩人被當場逮到，也承認地面上剪下的電纜線是兩人所為。

王男和曾男也繳出油壓剪、手套等作案工具，台電南投區處中寮服務所人員到場確認是台電的電纜線，重量合計136.5公斤，這些被剪下的電纜線價值約20萬元。

由於中寮、草屯和南投、名間山區都有發生電纜線被偷的案件，惟王姓和曾姓男子只承認被警方現逮的該件，其餘皆否認與他們有關。

台電南投區處人員表示，偷電纜線可以說是冒著生命危險，因剪電纜線時若處理不好就會觸電，可能當場就被電死。且在剪斷電纜線時，也會造成當地停電，影響大眾的權益甚鉅。

由於有資源回收場在收這些電纜線，草屯警方也呼籲資源回收業者，不要貪圖小利收受來路不明的電纜線等物品，以免淪為幫凶觸犯贓物罪嫌遭移送法辦。

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