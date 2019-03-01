撞倒路邊機車扶起就離開 警方：沒報案算「肇逃」

2019-03-01 13:09

〔記者王駿杰／竹市報導〕一名婦人日前疑似駕駛一輛白色轎車行經新竹市區，撞倒一輛停放路邊的電動機車gogoro，造成電動機車擦傷，但婦人隨後將電動機車扶起離開，目擊者將過程PO上臉書社團「新竹爆料公社」，引發網友熱議；警方提醒，若不慎撞倒機車或路邊停放的車輛，一定要報警告知身分，才不會有肇事逃逸的問題。

警方提醒，將機車撞倒後，若當事人未留下聯絡方式，導致被害人無法查明身分，又未報警處理，就會構成肇事逃逸，當事人不但要負責民事賠償，還要面臨行政裁罰。

警方指出，肇事逃逸行為將依據「道路交通管理處罰條例」第62條第1項規定，處1千元以上，3千元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1至3個月。

一名網友在「新竹爆料公社」PO文，附上影片相片，指一輛電動機車gogoro遭一輛白色轎車撞倒，造成電動機車車身擦傷，隨後一名婦人下車，將電動機車扶起就離開，網友等了一陣子沒看見電動機車車主，只好PO文呼籲對方要注意。

該則PO文引發網友熱議，不少人留言，大讚PO文網友「好人有好報～」、「謝謝你的愛心」、「心腸好～讚」，也有網友痛罵轎車車主，留言「撞到就落跑，惡質的駕駛」、「十分可惡」。

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