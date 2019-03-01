真男人？他被女友砸酒瓶、安全帽 頭部流血不還手

2019-03-01 10:03

〔記者洪定宏／高雄報導〕38歲李姓男子與29歲高姓同居女友，在檳榔攤唱歌、喝酒過程發生口角衝突，高女揚言自殘，還衝到馬路企圖被車撞，李男好意勸說，但高女卻持酒瓶及安全帽猛砸李男頭部，李男完全沒有還手，這段過程被民眾錄下並傳到臉書，網民盛讚李男是「真男人」！

高雄市警方指出，本月24日下午約5點47分獲報，指大寮區光明路二路發生情侶在馬路中央爭吵，員警趕到現場，發現李男頭部流血，臉部、手部及背部受傷，由救護車送醫治療；雖然李男不願對高女提出告訴，但仍依規定通報社會局及衛生局。

警方表示，李男與高女是情侶，當天到檳榔攤的卡拉OK唱歌、喝酒，不知何故發生口角衝突，高女揚言自殘，甚至衝到馬路企圖被車撞，李男好意勸說，高女卻毆打李男。

女打男的影片昨天被傳到「台灣新聞記者聯盟資訊平台」臉書社團，影片開頭就是高女持酒瓶砸李男頭部，酒瓶掉落地面後，高女撿起再砸，酒瓶再次掉落，高女改以徒手打李男頭部，再賞他巴掌。

接著雙方大聲吼叫，高女再打李男巴掌後，拿起附近的安全帽，猛砸李男的頭部及臉部，李男只以雙手護頭，完全沒有還手。

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