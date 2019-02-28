友砸中租迪和 他隔天去潑漆、丟鐵鎚掰：看新聞很不爽

2019-02-28 16:54

〔記者陳恩惠／台北報導〕位於台北市瑞光路上的「中租迪和股份有限公司」總公司，去年12月27日下午因處理客戶借貸問題，遭杜姓男子撂人砸店、毆打員工而鬧上新聞版面，25歲楊姓男子自稱「看新聞，很不爽」，第二天下班時刻又去中租迪和公司，朝電動玻璃大門潑紅漆、丟鐵鎚後落網，士林地檢署偵結，將楊姓男子依毀損罪起訴 。

檢察官調查時，楊姓男子坦承毀損犯行，但他辯稱：「是看了前一天的新聞所以想去潑油漆」；但是警方清查楊男的手機發現，楊男潑漆的當天下午2點13分，曾與「李太保」通過電話，而手機聯絡人中的「公司」則是曾姓男子的電話號碼，深入追查發現，李姓、曾姓男子在27日下午，都與杜姓男子到中租迪和砸店、打人，楊男顯然是同夥。

起訴指出，男子楊家偉在2018年12月28日晚上6點40分，到中租迪和公司朝電動玻璃大門潑灑紅色油漆，還將帶去的鐵鎚丟在大門前的地上後逃逸，所幸內湖警方在場戒備，立刻上前追捕，查扣犯案用油漆桶、鐵鎚等證物。

中租大樓的莊姓保全員也證稱，看到楊姓男子潑漆過程；檢察官勘驗當天監視器翻攝的照片，楊男潑漆又丟擲鐵鎚，紅漆破壞了中租迪和公司的玻璃門的美觀，由於中租迪和公司堅持提告，全案依毀損罪嫌提起公訴。

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