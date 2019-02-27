集團式買票賄選 嘉縣議員當選人王焜玄遭訴

2019-02-27 22:52

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣議員當選人王焜玄被控在去年競選議員期間，以計畫性、集團性方式，親自或指示許姓、劉姓男子等人，委託旗下樁腳若干人，以鄰為單位，先行統計各鄰有投票權人數，再以每票1千元代價，向竹崎鄉各鄰選民賄選，嘉義地檢署今天將王及9位樁腳依違反公職人員選舉罷免法起訴，王移審嘉義地院後，晚間遭裁定續押。

嘉義地院法官兼發言人洪裕翔說，王焜玄涉嫌重大，且偵查中刻意規避檢警調查，顯有逃亡之虞，王目前已當選，在鄉里中顯有一定人脈，其供詞與部分被告和證人也有明顯差異，可見有互相勾串的可能，因此裁定羈押，沒有禁見。

另許姓、劉姓男子也一併移審嘉義地院，法官審酌兩人雖坦承部分犯行，但仍與部分證人說詞有所出入，顯有串證之虞，因此均裁定羈押，沒有禁見。

案發後，王焜玄自去年11月27日被羈押至今，雖當選議員一職，但因遭關押尚未到議會就職，嘉義地院日前開庭審理王所涉民事當選無效之訴時，其委任律師指出，被查獲賄選者為自發性行為，無證據顯示與王焜玄有犯意聯絡。

但檢方起訴時，批王焜玄被查獲後，企圖透過辯護人影響相關證人和偵辦方向，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

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