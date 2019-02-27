228連續假期 烏日警分局公佈交通疏導重點

2019-02-27 22:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕228的4天連續假期即將到來，烏日警分局特公布四天連續假期交通疏導重點，建議民眾多搭乘台鐵、公車等大眾運輸工具，民眾若遇到壅塞路段，可改行替道路。

民眾進出高鐵台中站區行車動線以經由台74線中彰快速道路台中高鐵匝道口進出為主，於各連假交通尖峰期間，烏日警分局公佈替代道路。

南投地區民眾，可從中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段進出高鐵臺中站。

彰化地區民眾，可從王田交流道（或大度橋）接烏日區中山路進出高鐵台中站。

台中地區民眾，則從台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路如建國路、學田路、中山路等平面道路）進出高鐵台中站。

民眾下高鐵匝道時，如遇車流回堵，可行駛往「彰化」方向之匝道下高鐵路3段，高鐵「接客」車輛於高鐵三路口左轉、高鐵「送客」車輛於高鐵五路口左轉。

台74線下高鐵東路匝道車輛，請接客車輛走內一及內二車道並於高鐵東路右轉高鐵三路進入站區，高鐵送客車輛走外三車道右轉高鐵東路進入站區。

另為減少站區一路高鐵台中站1、2樓接送親友車輛過多造成壅塞，建議可多利用台鐵新烏日火車站前廣場，由站區2樓內步行約200公尺後下新烏日火車站，以避免等候。

烏日警方呼籲大家多利用大眾運輸或搭乘計程車，不僅可以減少車流，也可以享受輕鬆出遊趣。

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