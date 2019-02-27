獨家》最重大過！二林工商校長涉貪 教育部下週開會懲處

2019-02-27 16:27

〔記者林曉雲／台北報導〕杏壇醜聞！位於彰化縣的國立二林工商校長鄭玉珠涉貪，鄭玉珠從今天開始請假到3月15日，國教署高中職組長韓春樹於今天早上11點左右到校帶她赴政風處等單位處理後續。國教署長彭富源受訪表示，事證到哪裡辦到哪裡，教育部下週將召開「國立高級中等學校校長成績考核小組會議」討論懲處，學校已依相關規定安排教務主任代理校長，師生權益不會受損，相反的，如果鄭玉珠涉貪等爭議事項儘早處理，對師生反而是好事。

檢方調查鄭玉珠涉嫌詐領公共事務費，以吹風機發票買兩台空氣清淨機，甚至一台還是買給友人使用，修繕校長宿舍，購置高檔枕頭兩個近5千元等，以涉犯詐欺取財、違反商業會計法等罪，犯嫌重大，且有串證之虞，向彰化地院聲請羈押禁見，法院改諭令以20萬元交保並限制住居。

檢方調查，鄭玉珠去年在百貨公司購入兩台空氣清淨機3萬4千元，卻刻意以吹風機品項發票向學校核銷，最後兩台空氣清淨機分別放置在友人及自己辦公室使用，檢方質疑不當花費。鄭竟辯稱，友人健康無虞才能讓她無後顧之憂推動校務。

檢方也調查，在去年6月和9月間，鄭兩度搭老師便車出差，卻申報交通費，校方每月編列校長公共事務費8000元，去年11月間，鄭申報費用購買知名限量版吹風機表明送給貴賓，但經辦人員未看到吹風機，也不知道收禮貴賓姓名，受到壓力才核銷經辦，檢方亦收到檢舉指鄭修繕校長宿舍，要求包商私下變更，採用不符設計內容的高檔衛浴建材，購買兩個價值4999元枕頭，還有一套1萬400多元的咖啡杯，離譜奢華犯行讓教育界咋舌。

教育部也收到檢舉，指二林工商進修部一名學生兩次補考未過，依規定應該要留級，但鄭玉珠竟然跳過反對再次補考的導師，讓這名學生違法補考第三次，且把責任推給導師，幸該導師有留下文字紀錄，足證違法補考非導師所提，導師後也提告鄭校長等人涉犯公務員偽造文書罪，檢察官以鄭玉珠等人非法定公務員而不予起訴，但未能平校內老師之眾怒。

據悉，鄭玉珠雖否認犯行，但依檢方事證及各種資料顯示，依規定最重可能記大過，南部某特教學校發生集體性侵駭人事件，該校校長等人也只被記大過。「國立高級中等學校校長成績考核小組會議」由委員組成，教育部尊重委員會的決定。

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