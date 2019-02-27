失聯移工躲萬華屠宰場殺雞宰羊 移民署一舉查獲22名

2019-02-27 12:50

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署追查來台脫團失聯的觀宏專案對象，日前接獲線報，指稱台北市環南市場附近一處屠宰場，有大批越南籍失聯移工。移民署專勤隊前往勘查，結合勞政、憲、調、海巡等單位前往稽查，一舉逮獲18名失聯移工、4名逾期停留外來人口。

移民署專勤隊說，日前屠宰場因元宵節休市2天，228連假也即將到來，市場上對於家禽需求加大，因此有不肖業者鋌而走險聘僱失聯移工，利用每天晚上10點至隔天清晨6點，讓這些失聯移工從事運送、宰殺工作，企圖利用深夜時段避人耳目。

此外，該屠宰場因占地廣闊，周邊又有許多交通要道，查緝時為避免有人翻牆逃跑；再加上屠宰場內有不少宰殺機械、刀具，若有失聯移工失控攻擊查緝人員恐造成流血事件。因此此次查緝時以優勢人力部屬在周邊各出入口，再進駐場內各對外通道、梯口，逐層清查，避免衝突事件發生。

移民署呼籲，移民署現推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案」專案，期間自108年1月1日起至6月30日止，對於自行到案者，採免收容、逾期處罰鍰2千元，並且減免禁止入國期間；但遭查獲者，原則一律收容、逾期罰鍰和禁止入國期間將從重計算。自行到案及檢舉非法雇主、仲介免費專線0800-024-881；另防制人口販運專線（02）2388-3095，請民眾踴躍檢舉及逾期停（居）留外來人口積極投案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/