持毒拒捕拍掉警員密錄器 畫面一片黑...妨害公務不起訴

2019-02-27 12:40

〔記者周敏鴻／桃園報導〕張姓、蘭姓男子因持有毒品，被桃園警方攔查時拒捕，過程中雙方不斷拉扯，張男還拍掉警員身上的密錄器，警方依妨害公務罪嫌送辦兩人，桃園地檢署調查時，勘驗密錄器，卻只看到一片黑，認為兩人妨害公務罪嫌不足，已予他們不起訴處分。

警方說，去年9月26日上午10點多，桃園警分局大樹派出所余姓警員在桃園區延平路攔查張男（28歲）、蘭男（31歲），張男因通緝中，先出示他人的證件，被警方識破後，他就與余姓警員拉扯，想要逃逸。

過程中余姓警員的四肢多處被抓傷，身上的密錄器、手表還被拍掉，還好支援警力及時趕到，張男才沒能順利搭上蘭男的機車逃離。

警方依妨害公務現行犯，將張男、蘭男送辦，檢方說，張男因擔心被警方查獲，才會加以抗拒，而他的推拒、拉扯等動作，「強度難認已達刑法公然侮辱罪所欲非難之強暴、脅迫行為之程度」，加上密錄器畫面一片黑，只聽到「先抓這個」、「不要動」、「抓到就抓到，還給我跑」等聲音，罪證不足，已予張男與蘭男不起訴處分。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/