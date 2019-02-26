站車門邊伸手發動貨車卻暴衝 檳榔園工人遭夾住喪命

2019-02-26 18:52

［記者王秀亭／台東報導］43歲張姓男子今天在台東縣卑南鄉山區檳榔園工作，疑發動車輛不慎暴衝，造成車子滑動，結果張男被夾在車子與房子中間，同行友人發現後趕緊通報警消，將人救出時已無生命跡象，送台東馬偕醫院急救後仍宣告不治。

張姓男子今天與友人一同到卑南山區的檳榔園工作，下午3時許回到檳榔園旁的工寮準備休息，張男回到工寮後先行到屋內盥洗，換同行友人進屋盥洗時，張男疑要發動3.5噸小貨車熱車，張男打開駕駛座車門後，站在車門邊，伸手進去欲發動車輛，未料車子當時是在1檔的狀態，一發動，車子就往前暴衝，打開的車門瞬間撞到工寮柱子，車門猛力往駕駛座一關，張男就被夾在車門與駕駛座中間，動彈不得。

到屋內盥洗的同行友人發現時已經來不及阻止事件發生，嚇得趕緊通報警消，消防人員抵達現場後，隨即將張男拖出，並進行急救，送醫時已無生命跡象。

張男友人表示，當時人在屋子裡洗澡，走出房子後才發現張男被夾住，想救卻來不及。

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