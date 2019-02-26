吳銘漢夫婦血案含冤28年 兇手王文孝母親判賠831萬

2019-02-26 18:58

〔記者楊國文／台北報導〕28年前震驚全國的新北市汐止吳銘漢夫婦雙屍血案，凶嫌中王文孝已伏法，蘇建和、莊林勳、劉秉郎等3人雖判死，但再審翻盤，3人均獲判無罪定讞；民事部分，吳家對蘇建和等11人提告求償1054萬元，士林地院認定殺死吳銘漢夫妻兇手只有王文孝1人，而王男唯一繼承人王母唐廖秀並未拋棄繼承，判須賠償吳家遺屬共831萬餘元，兩造均上訴，高院今駁回上訴，即王母須賠償吳家831萬餘元，仍可上訴。

吳銘漢的大哥吳唐接聆判後，語重心長地說，「非常遺憾」、「當然失望」，將和律師研究是否上訴。

吳銘漢夫婦被殺害後，在家目睹的6歲兒子吳東諺受重大驚嚇，罹患肌肉萎縮症至今已28年，生活無法自理，都靠吳銘漢的胞兄吳唐接撫養、救濟，目前仰賴外傭全天候看護。

全案發生在1991年3月24日，吳銘漢、葉盈蘭夫婦在汐止家中遭強盜殺害。檢警迅速破案，認定凶嫌是王文孝及蘇建和、莊林勳、劉秉郎等人，王文孝的弟弟王文忠負責把風。隔年1月，王文孝被軍法判死刑定讞並槍決，蘇、莊、劉3人被判死刑定讞，但蘇建和等人指遭刑求逼供，才自白殺人，經司改、人權團體、律師蘇友辰奔走，聲請再審成功，2012年8月31日，更三審判蘇等3人無罪確定。隔年，高等法院裁定蘇等3人獲冤獄補償金共1584萬元。

民事求償部份，吳家指控王文孝、王文忠兄弟及蘇建和、莊林勳、劉秉郎等5人都是共犯，加上家屬，共對11人求償1054萬元。

士林地院認定僅能證明王文孝1人犯案，由於王文孝已伏法，王父也過世，王母唐廖秀是王文孝的唯一繼承人，且沒有拋棄繼承，2014年判唐廖秀須賠償吳銘漢夫婦家屬共831萬餘元。

王母唐廖秀、吳家均上訴高等法院，高院審酌，再審時鑑定專家李昌鈺進行現場局部重建等調查，認為本案極可能為王文孝1人所為，今判決駁回上訴，即王母須賠償吳家831萬餘元。

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