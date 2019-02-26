彰化某高職傳校園霸凌 家長憤提告

2019-02-26 19:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕又傳校園霸凌！某社群網站今日流傳一則暴力影片，一名穿著長袖運動外套學生，不知原因被一名穿著短袖制服學生打趴在地上，不敢出手反擊，短袖男打不夠還一度要拿起椅子砸。有人將影片貼在臉書「黑色豪門企業」，指出被打學生是打小報告抓到。被打學生家長得知，氣憤的對打人學生與拍攝者提出傷害告訴。

影片內容中，一名著短袖學生不斷出拳出腳，往一名坐在地上的學生臉部、胸口猛K，被打學生不敢抵抗，只能以雙手保護自己，打人學生打到差點跌倒，站起後竟拿起一旁椅子，似乎要砸過去，被打學生趕緊抓住椅子，才未釀成更大傷害，打人過程令人看了揪心。

警方調查，該起糾紛發生在昨（25）日下午，事發地點在彰化某私立高職，被打學生上學期與施暴同學有糾紛，原本是鬧著玩，沒想到假戲真做，事發後校方通知少年隊前往處理，打人學生來自單身家庭，被打學生（16歲）雙手有擦挫傷，額頭紅腫，身上也有多處瘀青痕跡，所幸無大礙。

警方說，被打學生家長感到相當憤怒，堅持對打人學生與拍攝影片者提告，警方訊後將打人學生依《少年事件處理法》、《刑法》傷害罪嫌等函送少年法庭。校方表示，針對事件已對學生進行輔導，並跟學生家長溝通，打人學生已輔導轉夜校。

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