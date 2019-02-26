甜點業者欠292萬罰鍰 新北分署拍賣會賣蛋糕抵債

2019-02-26 16:57

〔記者陳慰慈／新北報導〕在百貨公司設有專櫃的甜點專賣店「恬品軒（ROOM 4 DESSERT）」，因積欠「性別工作平等法」罰鍰等共292萬餘元未繳，因此自3月份起，將配合法務部行政執行署新北分署每月舉辦的「一二三聯合拍賣會」，於現場販售蛋糕甜點，並以銷售所得抵繳欠款，每樣商品皆以官網定價的7折出售，喜愛甜食的民眾不妨前往選購。

新北分署預計在3月5日在舉行「一二三聯合拍賣會」，首波上架的甜點以長條切片蛋糕、靜岡抹茶卷及法式馬卡龍為主，每樣商品皆以官網定價的7折出售，自當日中午12時起，在新北分署12樓拍賣室開賣，如民眾購買情形踴躍，新北分署不排除要求業者自4月份起增加販賣品項。

此外，新北分署當天上午10時在12樓拍賣室，另有新北地檢署拍賣刑事偵查案件扣押的CARTIER、CHANEL、HERMES、Louis Vuitton、Dior、Gucci及BOTTEGA VENETA等名牌手錶、手環、耳環、項鍊、手鍊、皮包、絲巾、女鞋等各式精品共34件，當場就能領取。

當日下午3時另有不動產拍賣會，總計拍賣48筆不動產，其中最受矚目的就是新北分署去年帶看的新莊區福美街，建商興富發建設所蓋的「興天地」社區17樓的「豪宅」，本次進行的是第二輪第1次拍賣，底價已遠低於市場行情，目前為空屋，屋況良好，拍定後點交。

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