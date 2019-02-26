提升救災能力 台南最大消防訓練中心落成

2019-02-26 11:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕鑑於前年206強震所帶來的傷害， 台南斥資建置全市最大的消防訓練中心，今天落成，面積約5500平方公尺，是專門培植打火弟兄各項戰技、戰術的專業基地，全面提升救災能力。

訓練中心的啟用儀式，由市長黃偉哲等各界貴賓一起剪綵，隨後舉行包含「資通訊」、「大橋救護分隊」、「佳里救生分隊」等機能型義消的成軍典禮，並展開各項救助演練。

演練項目包含上登、下降、橫渡等繩索救助，還有火災搶救，以及地震倒塌現場的狹小空間救援狀況，利用各式裝備進行人命搶救，展現精實的訓練成果，贏得喝采。

黃偉哲表示，看到消防人員紮實的訓練與高超的戰技，市民一定很感動，「寧可平時多流汗，也不要災害時流血」。

黃偉哲說，消防隊在去除捕蜂、捉蛇…等勤務後，可以更專精於搶險、救災，加上設備的充實，而且台南還有全國最多的義消人員支援，大家齊心協力，保護市民生命財產的安全。

訓練中心位於新化消防分隊後方，規劃有特搜、救助、火災搶救等3大訓練主軸，共5大模擬訓練設施，包含救助訓練高低塔、火災搶救訓練塔、重型救援訓練場、地震倒塌建築物訓練場、搜救犬訓練場，讓消防救災人員在逼真的模擬環境中進行各種專業訓練，精進消防及防救災技術與品質。

而搜救犬訓練場可供所馴養的3隻搜救犬作搜索訓練，目前皆已通過國際搜救犬組織IRO認證，並加入搜救行列。

南市消防局現有7台出勤的無人機，以及4台訓練無人機，全力支援救災工作，演練時，有的還接上無線擴音器，遇到火警等災難時，可以升空即時對驚嚇的受困者喊話，安撫情緒，順利讓消防隊員救援。

訓練中心的建置經費，由奇美實業、台南中壇善心會、順通水泥製品公司等共同捐贈，攜手投入社會公益。

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