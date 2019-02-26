普悠瑪事故董家老三乘膠筏放龍蝦網 遇大浪翻覆自行游上岸

2019-02-26 09:52

［記者王秀亭／台東報導］台東今天上午接連發生兩起膠筏翻覆事故，大武地區70歲傅姓男子與尤姓船長乘膠筏出海，清晨5時許遇上大浪翻覆，傅男被救起後送醫急救仍不治；普悠瑪事故董家老三董進財今天出海放龍蝦網時，同樣遇上大浪翻覆，還好自行游上岸，因無明顯外傷拒絕送醫。

普悠瑪事故造成成功鎮董家8口人罹難，當時為照顧餐廳龍蝦，未北上參加喜宴而躲過一劫的董家老三董進財，今天上午獨自乘膠筏出海，欲放龍蝦網捕龍蝦，卻遇上大浪，在離岸邊300公尺的海上翻覆，成功消防大隊獲報抵達現場後，見該名男子離岸邊還有200公尺，自行游上岸後，確認是董家老三董進財，向消防人員表示沒有受傷後即離去。

另一起膠筏翻覆事件則是在今天清晨5時許，尤姓船長今天清晨與70歲傅姓漁民乘膠筏從尚武漁港出海，準備返港時，進入港嘴前竟遇上大浪，膠筏因而翻覆，兩人同時落海，尤姓船長將昏迷的傅男拉至岸邊。

海巡署第一三大隊及大武消防大隊獲報後，前往尚武漁港救援，傅男被救上岸時已無生命跡象，經送大武急救站急救後仍宣告不治，尤姓船長則有受傷，經評估後已返家休息。

台東氣象站主任黃瑞中表示，強烈颱風蝴蝶雖然離台灣尚有一段距離，但已擾動附近海面多日，間接使台東地區有長浪發生，今天清晨5時，台東已觀測到1.5公尺以上長浪，請沿海作業船隻多加注意。

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