遺失2高價婚戒 女急po網：他為這「要和我離婚」

2019-02-26 00:04

〔記者王俊忠／台南報導〕30多歲林姓女子日前搭未婚夫的車到台南市南區金華路2段1家全聯超市購物，手指上取下的鑽石、雙環兩枚戒指（市值數十萬元）疑掉落路面，後來林女察覺兩戒指遺失，急得報警及向市議員呂維胤求助po網協尋。林女還自製兩戒指套在香蕉、令人莞爾的影像、寫說「他為這個要和我離婚」！希望拾獲兩戒指者能發揮愛心、儘快歸還。

林女受訪坦言，會這麼寫，目的要吸引大家目光、幫她找回婚戒，其實這是未婚夫1年前送給她的結婚戒指，兩人預定近期結婚，如真的弄丟了，就無法戴心愛的戒指走上紅毯，因為未婚夫說「應不會再買結婚戒指給我了」！弄丟珍貴婚戒，真的讓她心痛又碎。

林女於2月18日報警外、還找上呂維胤幫忙在臉書粉絲頁PO文協尋。

林女表示，2月16日上午9點許，她讓未婚夫開車搭載到南市南區金華路2段的全聯超市買東西，抵達前，她在右前座為了擦護手霜、取下手指上的鑽石（約1點6克拉）及雙環兩枚戒指，放在腿上裙子，不久超商到了，她急著拿包包下車，匆忙間有聽到「鏗鏘」聲音，以為是包包撞到車門，不以為意，買完東西上車後就上高速公路了！

女失主說，後來在車上覺得可能掉在車內，一時間沒找著，不敢跟未婚夫說，直到當晚仔細在車內遍尋兩枚戒指不著，心想慘了、弄丟婚戒，只好跟未婚夫坦白自己的「粗心災情」，研判兩戒指很可能是在全聯超商前下車時從裙子滑落路面。

因為事後有回到全聯超市前路面找尋，林女表示，因為已過了一段時間回去找，結果無功而返、讓她失望，才於18日向市警六分局金華派出所報案，請警方幫忙協尋，希望拾獲者發揮愛心送到金華派出所，她一定不追究、同時會向拾獲者致上12萬分謝意。

金華派出所長邱啟彰表示，受理後已前往現場調閱超商附近的監視器影像，該地車流量很大、且影像有些模糊，警方仍設法在檢視有無特定人蹲下身子撿拾路面物品的畫面，希望能儘快幫失主找回心愛珍貴的婚戒。

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