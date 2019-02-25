與女友分手引廢氣自殺 警救援陪他散心

2019-02-25 12:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅26歲的男子小文（綽號），前天（23日）與女友分手，開車到南屯區筏子東街一段，引汽車引擎廢氣輕生，路人發現報警，員警趕緊將他帶出車外，還陪他於護岸散心，終於化解輕生之意，警方不但聯繫友人到場將他帶回，並通知社政單位後續關懷。

中市警局四分局南屯派出所警員黃姚敦賓、洪伯岡，前天深夜10時許，接獲有人要輕生的報案，火速趕往南屯區筏子東街一段，發現一輛引廢氣入車內的自小客車，立即將管子拔除，見駕駛座上的男子，綽號小文，急忙大力拍打車窗喚醒尚有些微意識的他，經救護人員確認無大礙。

小文說，他日前與女友分手，心情不佳，絕望之餘，動了輕生念頭，2員耐心安撫勸說，見他輕生之意逐漸淡熄，又聯絡其友人到場將他帶回，並通知社政單位後續關懷。

南屯派出所長周景彬表示，遇有不如意的情事，應尋求社會各項資源求助，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，民眾要珍惜生命，社會處處有溫暖，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。自殺防治諮詢安心專線：0800-788995或110電話報案，向警察報案請求協助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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