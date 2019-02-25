警備隊長指示隊員虛報洗衣費 雙雙被依偽造文書罪起訴

2019-02-25 12:34

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市警局楊梅警分局54歲警備隊長曾盛鉉，於2015年10月至2016年11月間，涉嫌指示49歲前隊員彭成桄虛報洗衣費，並將沒有委託洗衣的隊員額度用掉，兩人都被桃園地檢署依偽造文書罪嫌起訴。

起訴指出，曾男於2015年10月至2016年11月，指派彭員承辦庶務工作，依據規定，每月員警可按月申報400元洗衣費，曾男與彭員、蔡姓隊員都按月將衣服送到附近洗衣店清洗，但每次不一定將400元額度用完或超出額度，而另名魏姓隊員則未委託洗衣，曾男卻指示彭員每月都將1600元洗衣費完全核銷，虛報的錢可「截長補短」或是留用。

曾男偵訊時，坦承指示彭員按月核銷，也有告知可截長補短，並在核銷憑證上簽名；彭員則坦承依隊長指示辦理核銷，檢方另傳訊魏姓隊員，證明他確實沒有洗衣，但核銷名單上卻有他的名字。

洗衣店負責人也證稱，警備隊有3名員警送衣服來清洗，魏姓警員則無，員警取衣時都先給現金，由於3名員警的洗衣費加總都超過1600元，月底他會開立1600元的收據交付。

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