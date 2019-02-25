護理之家廂型車擦撞小貨車翻覆5傷 瓦斯桶砸地嚇壞居民...

2019-02-25 10:11

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市今天上午驚傳護理之家廂型車與滿載瓦斯桶的小貨車碰撞事故，廂型車當場翻覆，小貨車上的瓦斯桶東倒西歪，其中兩桶瓦斯甚至重重的砸在路面，嚇壞附近居民，消防員趕抵現場將受困箱型車內的5名患者救出，送醫治療，所幸無生命危險，消防員並現場警戒嚴防瓦斯外洩，事故發生原因已進一步釐清。

消防局調查，這起事故發生在今天上午9時許，1輛載有多名患者的護理之家廂型車，行經彰化市仁愛路、民族路口時，與1輛滿載瓦斯桶的小貨車發生碰撞事故，廂型車當場翻覆，患者受困車內動彈不得，小貨車上的兩桶瓦斯還砸到路面，車上10多桶瓦斯東倒西歪，情況危急。

消防局據報派員趕抵現場，將受困廂型車內的患者逐一救出，將5名患者送醫治療，所幸都無生命危險，當地居民發現地面還有兩個瓦斯桶時都相當擔心瓦斯外洩之虞，還有居民嚇得說：「會不會爆炸？」消防員也現場警戒，所幸最後將瓦斯桶都搬運上車，現場清除後解除危機。

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