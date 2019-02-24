身背4條通緝還策劃搶350萬元 他攜女友逃亡11天落網

2019-02-24 14:15

〔記者王冠仁／台北報導〕警方追查台北車站前發生的350萬元搶案，昨下午在新北市蘆洲埋伏逮捕綽號「小強」的24歲男子梁睿承。警方說，梁身背毒品、詐欺、傷害等4條通緝，逃亡期間關閉手機，十分機警，還攜馬姓女友一起逃亡，警方除將梁依搶奪罪嫌送辦，馬姓女友也被依藏匿人犯罪嫌送辦。

警方調查，本月12日梁犯案逃往北投後，見警方找上門，火速搭計程車前往土城找哥哥，拿他父親承租、位在新店一處住處的鑰匙。梁隨後再前往新莊接馬姓女友，兩人當晚再次折返北投，以馬女名義入住一間溫泉旅館；梁擔心遭警方盯上，與馬入住數小時後，隨即通知一名友人開車前來接送，沒有退房直接離去。

梁11天逃亡生涯中，大多躲藏在馬女蘆洲住家，他不僅關閉自己手機，也要馬關閉手機；他逃亡途中，經常帶馬去住旅館，偶爾才回蘆洲住家，企圖製造斷點躲避警方追查。

不過，警方調閱監視器畫面以車追人，昨中午前往馬女蘆洲住家外埋伏，下午時員警見到梁與馬要開車外出吃飯，上前逮人。梁聲稱，他本來只想照約定交易，但臨時起意才搶回350萬元。

警方說，日前落網的同案共犯31歲男子洪嘉宏聲稱，是透過網路認識梁，還說當時逃往北投是要領取11萬元酬勞，但警方查出洪其實根本與梁住在一起，兩人熟識已久。此外，梁男母親袁文伶告訴警方，5年沒見到兒子，案發當天只專心顧350萬元，不知道兒子負責開車；警方認為她說詞太唬爛，不排除梁等3人長期以此手法黑吃黑，將再深入追查他們有無涉及其他案件。

警方指出，趙姓、李姓男子本月12日下午4點，與梁相約在台北車站前，由梁交付350萬元台幣向趙、李購買87萬元人民幣；梁開車載洪、61歲母親袁文伶前往。洪待人民幣轉帳成功，搶回350萬元，梁開車加速逃往北投，但遭警方攔截；當時下車吃泡麵的梁，見警方上門，丟下洪與母親逕自落跑。

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