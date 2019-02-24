撞後不理…肇事車主收肇逃罰單

2019-02-24 14:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓男子開車停靠路旁吃晚餐，不慎擦撞到趙姓女子停放停車格內的機車，造成機車倒地受損，劉男雖趕緊牽起機車並用完餐後才離開，卻被不甘機車受損的趙女一狀向警方報案求償，警方調閱監視器循線通知劉男到案，他表示因等不到機車車主才離開仍收到一張千元起跳的肇逃罰單，讓他哀嘆說，好貴的便當。

台中市第三分局交通分隊日前接獲37歲的趙姓女子報案，表示稍早將機車停在南區文心南路旁的停車格內下車購物，回到自己機車時，發現剎車把手已經斷了，車身還有一些擦撞痕跡，雖然受損不是很嚴重，但對方撞上就直接離開是怎樣？越想心情越不是滋味才向報案，希望能找出肇事者求償。

警方立即調閱監視器，發現係一輛紅色自小客擦撞到趙女機車，進一步根據車牌號碼循線通知肇事的56歲劉姓車主到案，劉男辯稱，當晚車子停靠路旁時知道有碰撞到別人機車，隨即將機車牽起來，想說在店家前吃個飯，如有人表示車輛被撞會負責處理。

誰知道在店裡吃飯完後，卻都等不到遭撞車主現身才會離開；警方發現監視器中的劉姓駕駛，很明顯的撞上路旁機車，雖將機車牽起也沒有立即離開，但卻推說等不到機車車主來才離開，隨即開立舉發單，讓劉男體會到吃這頓非常昂貴，又具有教育意義的晚餐。

分隊長蔡興邦表示，劉姓駕駛因故撞上路邊停放機車，事故後未依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，劉男仍不得離開現場，該逃逸行為依規定舉發。

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