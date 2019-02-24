男子高美濕地跳海 警搜救3天找到遺體

2019-02-24 08:46

〔記者歐素美／台中報導〕47歲蔡姓男子疑罹患憂鬱症及失業想不開，22日凌晨開車至台中市高美濕地附近跳海自殺，家屬向警方報案，台中港務消防隊等出動搜救3天，今天上午7點50分左右，終於在高美濕地景觀橋附近海面發現蔡男遺體，趕緊將遺體打撈上岸。

台中港務警察總隊表示，蔡男（47歲）疑因罹患憂鬰症，加上失業，一時想不開，22日凌晨開車到高美濕地，將車停在環港北路的18號風車附近停車場後即失去蹤影，清水分局高美派出所於22日下午接獲家屬報案，隨即會同相關單位進行搜尋，惜未尋獲。

台中市九一九救難協會昨在高美濕地協助搜尋時，一度採用空拍機拍到蔡男遺體浮在海面上，唯當時漲潮，台中港務消防隊等搜救人員，俟退潮後入海搜尋，卻未有所獲，疑蔡男遺體被潮水捲到其他地方。

今天一大早，台中港務消防隊等再度利用退潮進入高美濕地搜尋，上午7點50分左右，即在景觀橋附近、靠近岸邊的海面上發現蔡男擱淺的遺體，趕緊將其遺體打撈上岸。

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