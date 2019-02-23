毒蟲驗尿出現海洛因代謝反應 這款感冒糖漿救了他！

2019-02-23 20:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕這款感冒糖漿救了他！吳姓毒蟲驗尿未過，呈施用海洛因的結果。基隆地檢署認定，吳驗尿前感冒，喝下女友購買的「美西」適咳康糖漿，也會呈現相同檢驗結果，因此處分他不起訴。

吳姓毒蟲驗尿未過，遭警方通緝，去年10月被警方查獲持有1小包混合型毒品咖啡包，經警方驗尿送驗，檢驗報告呈嗎啡結果的陽性反應，以嗎啡為施用毒品海洛因與安非他命後的代謝物，將他依施用海洛因、安非他命毒品及持有海洛因、安非他命毒品罪嫌送辦 。

檢方調查時，吳否認施用海洛因，辯稱只施用安非他命（此部分，已依施用安非他命罪嫌將吳起訴） ；至於驗尿呈陽性反應，是他最近生病，服用同居人購買的感冒糖漿。

吳的同居人也證稱，男友被抓之前確實有感冒、咳嗽，由她去藥房買「美西」適咳康糖漿。

檢方因此將吳的尿液檢體，送台灣檢驗科技公司，依氣相層析質譜儀法檢驗，檢驗結果也呈現嗎啡反應。

另將吳的女友提供的「美西」適咳康糖漿的成分資料，函詢法務部法醫研究所鑑定。法醫研究所認為，「美西」適咳康糖漿成分含可待因，服用後可導致尿液檢驗呈可待因及嗎啡陽性反應，受檢者確實在採尿前服用此藥物，尿液檢驗出嗎啡陽性反應可視為喝下美西適咳康糖漿所致。

檢方認定，吳辯稱他是因為感冒喝了「美西」適咳康糖漿，尿液才會呈現有施用海洛因的代謝物嗎啡反應，因此給予吳不起訴處分。

至於，警方查扣的毒咖啡包，經檢驗毒品成分為K他命毒品，由於重量未滿20公克，僅12公克，也未觸犯持有K他命毒品罪嫌，另依法予以行政沒入銷毀。

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