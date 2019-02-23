抓到了！ 北車350萬搶案 最後一嫌「小強」蘆洲落網

2019-02-23 17:48

〔記者王冠仁／台北報導〕發生在本月2月12日的台北車站350萬元搶案，警方今天下午在蘆洲地區逮捕在逃主嫌「小強」，目前「小強」正被警方帶回中正一分局，釐清有無其他共犯與細節，稍晚警方也將對外說明。

警方指出，趙姓、李姓男子日前透過朋友介紹，打算與綽號「小強」的男子購買87萬元人民幣，雙方2月12日下午4點相約在台北車站前一家百貨公司廣場交易；「小強」轎車載31歲男子洪男與61歲袁姓母親一同去交易。

洪先下車與趙交談但隨即坐回副駕駛座，趙透過車窗清點裝有350萬元新台幣鈔票的行李袋；趙清點後，打電話將87萬人民幣轉帳至指定帳戶。洪見人民幣入帳，隨即伸手搶回行李袋，「小強」這時猛踩油門逃離現場。

轄區中正一分局調閱監視器畫面並將車籍資料通報給台北市各分局進行攔截圍捕，案發後1小時，北投警方在石牌附近路旁發現該輛轎車，但「小強」不在車上早已搭計程車逃離，警方先逮捕在場的洪與袁，並在車上找到新台幣350萬元贓款。

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