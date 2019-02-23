大膽跛賊！佛前摸走香油錢 得手急逃險被公車撞飛

2019-02-23 16:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林鎮前街一處佛堂傳出遭竊，信眾們不堪善款遭竊損失，PO出跛腳竊嫌進入佛堂，慢慢走進神桌前，見一信眾隨身包就擺在桌上，往前伸手直接拿走包包，轉頭就騎上機車逃離，被害人今天報警，警方過濾監視器，發現竊嫌因心虛，闖紅燈衝過路口，連前方一輛公車駛來，竊嫌也不要命似的騎車衝過路口，差點就被公車撞上，從跛腳特徵，懷疑竊嫌為蔡姓慣竊，正全力追緝中。

樹林警分局樹林派出所今天獲報，鎮前街一處佛堂遭竊，竊嫌騎機車經過佛堂，見佛堂神桌旁放置一個包包心起盜心，偷走該隨身包逃逸，竊嫌得手後騎車離去，因憂心遭查緝，不顧綠燈行進中的公車也開來，硬是闖紅燈通過路口，令旁人都為他捏把冷汗。

遭竊的38歲吳姓女子，22日到佛堂後，將隨身包放在辦公桌入內準備，未料遇到貪心竊賊偷走包包，損失2萬多元現金、證件、提款卡，吳女著急地說，現金都是民眾善款，遭竊很心急及內疚；樹林警分局樹林派出所調閱監視器，發現竊嫌跛腳特徵，為樹林一帶蔡姓慣竊，掌握身份全力追緝中。

樹林警分局呼籲民眾，隨身重要物品及財物一定要好好保管，不要離開自己的視線，並注意財不露白，以免遭受有心人士覬覦，平白損失財物。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/