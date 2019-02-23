控被兩男輪流硬上 少女因做了這些事被打臉

2019-02-23 13:03

〔記者陳慰慈／新北報導〕20歲李姓男子及19歲謝姓男子，被13歲少女指控對她輪流性侵，兩男供稱以為少女14歲，嘿咻前均經少女同意，但少女事發後還跟兩男繼續在外玩樂，開庭前一日甚至還跟李男一起去唱歌，檢方認定是合意性交，依對未滿16歲女子性交罪起訴李、謝男，新北地院今判李男有期徒刑5月，可上訴；謝男涉案部分另行審結。

檢方起訴指出，前年11月，少女跟李、謝姓等4名男友人出遊，投宿新北市板橋區一間旅館，少女住3樓房、4男擠6樓房，少女指控，李、謝男先後以借浴室洗澡為由到她房間，卻把她撲倒在床，強脫她衣褲性侵，回家後將此事告訴母親，母親因此帶她到警局報案。

檢方調查，少女警詢、偵詢供詞前後不一，李、謝男離開房間後，少女也未對外尋求援助，退房後還跟兩被告騎車閒晃，加上事後謝男LINE詢問少女：「你怎麼可以說我強姦妳？」 少女回稱：「其實我也知道，我會叫我媽媽撤告」，認定少女控訴有瑕疵。因少女警詢中雖稱，李、謝男知道她只有13歲，但未能提出證據舉證說明，加上少女案發時13歲2月，被告誤認她年滿14歲也並非可能，因此依對未滿16歲少女性交罪起訴並無違誤。

偵訊時，李男表示，有問少女「可不可以發生性行為？」少女回：「可以」，他才與少女嘿咻；審理時，表示以為少女滿14歲，經對方同意才發生性行為。

法官審酌，李男雖曾有妨害性自主前科，年輕氣盛與少女嘿咻，但犯後坦承犯行，並已支付賠償金給少女，並與少女父母達成和解，少女母也表示願意予以自新機會，認為其有悔悟之心，因此判刑5月。

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