阿娘喂！單車三寶逆向又在看手機 女駕駛驚嚇破表

2019-02-23 12:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又見馬路三寶！這次是騎腳踏車逆向行駛，還一邊騎車，又一邊看手機，讓自小客車在路口右轉後，才看到逆向單車，根本來不及反應，所幸單車騎士摔車倒地，沒有大礙，但已造成自小客車駕駛驚嚇指數破表！

彰化市陳姓婦人表示，她昨天在彰化市區開車，要右轉路口時，特別減速還左右查看，沒想到車頭剛轉右，卻發現眼前有逆向行駛的單車騎士，完全來不及反應。

陳女事後從行車紀錄器發現，逆向單車當時還用左手在看手機，發現有來車後，左手才趕快放在把手上，陳女說，還好她平常開車就很慢，但與逆向又看手機的腳踏車騎士發生擦撞，心情還是down到谷底！

彰化警分局交通分隊表示，葉姓女子騎著單車逆向行駛，整個人倒地，四肢沒擦傷，可是頭撞到，仍有到醫院觀察，確定無恙才離開。

警方指出，由於腳踏車非動力車輛，逆向行駛部分由監理站認定，但使用手機部分，可開罰300元到600元。

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