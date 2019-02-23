紅衣大媽鬧自殺？ 還好只是...

2019-02-23 11:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名婦人心情不佳，打電話向朋友訴苦，因言談中提及自殺字眼，嚇壞對方急報案，警方火速趕往現場，會同剛好也返家的婦人兒子一起衝上樓，驚見婦人已穿著紅色洋裝坐在床沿，經安撫情緒後，婦人見驚動員警到場關心不斷表示歉意，員警也柔聲安慰：「妳安全最重要！」結束一場虛驚。

台中市第三分局正義派出所前天凌晨零時許接獲民眾報案，表示其住在轄內的50多歲女性友人疑有尋短念頭，警員游騰元、邱彙婷及林亞博火速趕到現場時一度不得其門而入，此時婦人的兒子也接到家人電話，得知母親有自殺傾向後連忙趕回家裡，剛好在中庭遇到找不到當事人正積極向往來民眾詢問的員警。

男子立刻表示疑似要自殺的當事人應就是他母親，立刻帶眾人趕上樓查看，經了解，婦人與兒子同住當天兒子不在家，婦人因故心情不佳一時情緒過不去，打電話給朋友訴苦，言談間提及想自殺輕生，背後隱含的其實是想要得到親朋好友關心的期盼。

員警到場時見婦人身穿紅衣坐在床沿，臉上還掛著淚痕，立即安撫情緒同時確認四周無危險物品，婦人見驚動員警到場關心不斷表示歉意，稱有時候頭腦不清楚會想太多，還說自己浪費社會資源真的很「拍謝！」

員警也柔聲安慰：「妳安全最重要！」見婦人心情逐漸平復託付家屬好好安撫照顧，臨去前並叮囑她別再讓家人擔心，婦人這才含淚笑著點頭表示知道了，虛驚一場。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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