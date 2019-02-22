台南女子殺人砍到腸子外露 警方公布影像緝兇

2019-02-22 22:08

〔記者王捷／台南報導〕台南市晚間傳出一件殺人案，一名年約30多歲的女性兇手動機不明，見到60多歲的林姓婦人拿刀就刺，連腸子都被砍到外露，80多歲的母親見女兒在眼前遭殺害相當驚恐，但是警方詢問兇手與被害人的關係，受害者母親相當悲傷說不出話來，警方目前提供一張監視器畫面，希望民眾能幫忙指認，同時也派遣4個偵查小隊希望能盡速找到兇手。

兇手的特徵是中短髮、戴口罩，穿一件墨綠色毛領的羽絨大衣、手持白色包包，穿牛窄緊身褲以及白色鞋子，行兇前一段畫面走的相當從容，行兇後用跑的離開現場，目前往健康路上逃逸，跑了約60公尺。

至於兇嫌的行兇動機，警方目前還在調查，不過兇手有特異遮掩，且具證人供詞指出，兇手有在案發地徘徊，又戴口罩遮掩，行兇後跑步離開，但是不久後又冷靜步行，讓警方懷疑這可能是有預謀犯案。

但是，林姓婦人的母親相當悲傷，對於警方的訊問痛哭失聲，讓警方不忍繼續詢問下去。警方指出目前正派遣4個偵查小對調查，由於加害人戶籍在東區，已經聯絡市警一分局，受害人則尚未脫離險境，還在手術中，警方會盡速將兇手緝拿到案，有任何線索也希望民眾能與市警六分局聯絡。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/