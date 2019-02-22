好消息！ 穩鵬號船上人員全數救出

2019-02-22 21:26

〔記者簡惠茹／台北報導〕東港籍漁船穩鵬號發生海上喋血案，漁業署說，今天再救出最後2名傷患，除了落海船員，已救出全數15名人員。

2死6人落海待尋

漁業署指出，穩鵬號漁船上共有24名船員，2月20日凌晨1點44分，在距印度洋非洲島國模里西斯東北方1582浬公海上，發生菲律賓籍大副因船員管教問題，持刀砍殺船員，當場2名外籍船員重傷死亡，並有11名船員被趕下船落海。

漁業署說，經我國籍「鴻福88號」、「上豐3號」等2艘友船及其他相關單位通力合作，「鴻福88號」漁船20日先救起5名外籍船員，「鴻福88號」及「上豐3號」昨天再救起8名人員，今天又將「穩鵬」號漁船上2名重傷外籍船員救出，這2名重傷人員已由「上豐3號」漁船載送往馬爾地夫或相關鄰近國家送醫，漁業署並已洽請外交部及國家搜救指揮中心，協調馬爾地夫及英屬查哥斯群島當地救援單位派直升機救援重傷人員。

行兇船員仍在船上

漁業署說，本次救援行動，除了6名落海外籍船員，穩鵬號漁船15名人員已全數救出，目前穩鵬號漁船上尚有行兇的菲律賓籍船員，已協調「鴻福88號」漁船在旁監看，將持續進行後續相關行動。

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