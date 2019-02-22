軍規級避震設備？ 0.55公克安毒 她竟如此寶貝

2019-02-22 19:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕小港警分局查察鄭姓女通緝犯，發現可疑小方盒，內有衛生紙包覆物品，員警像剝洋蔥般剝開8張衛生紙，只見一小包0.55公克安非他命，驚訝問，「有需要這麼寶貝嗎?」鄭婦竟說，靠老公接濟，安非他命貴，當然要小心收著。

30歲鄭婦（妨害自由、傷害前科）因毒品罪嫌遭通緝，從此離開鳳山住家行蹤不明，小港警方19日接獲線報，在左營區富國路發現其機車，從中午開始守株待兔，直到夜間終於等到鄭婦與其丈夫現身。

警方起出一個手掌大小，並用膠帶纏繞的方盒，看起來被嚴密保護，鄭嫌見無法閃避，坦承將毒品安非他命藏於其中，警方拆除方盒，發現方盒內還塞滿了衛生紙，一層一層的抽取，直到第8張，才找到一小包、0.55克安非他命。

警方不禁問說，「有需要這麼寶貝嗎?」這是什麼軍規級避震設備嗎？感嘆她年紀輕輕就深陷毒海，不願好好工作過日子。鄭婦回說，現在沒有工作，全靠老公接濟，安非他命貴，當然要小心收著。

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