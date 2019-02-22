2女吸毒服刑結好友 變更壞！杏仁茶下藥洗劫男友人

2019-02-22 16:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕方姓女子與黃姓女子因吸毒服刑結識，去年2月12日晚間，2女約友人余姓男子到他們的租屋處聊天，卻在杏仁茶內摻入FM2藥物1顆、安眠藥2顆，讓余男意識模糊後，取走余男身上的現金2600元與金融提款卡，並套問出密碼，領走余男的7萬6400元存款，桃園地檢署今天偵結，已依強盜罪嫌起訴2女。

檢方說，當天晚間7點多，方女（51歲）、黃女（53歲）邀約余男到他們的租屋處後，趁余男不注意，在杏仁茶中摻入FM2與安眠藥，等余男喝下約10分鐘、意識逐漸模糊之際，就取走余男身上的現金2600元、提款卡、身分證等。

2女將2600元分為2份，黃女拿了其中1份後，就先離開，檢方調查，方女趁著余男意識模糊，套問出他的提款卡密碼，趁夜趕赴鄰近的金融機構自動櫃員機，分6次領出余男的存款7萬6400元。

余男意識清醒後發現大事不妙，趕忙報警，警方蒐證後，依強盜罪嫌將方女與黃女送辦，檢方說，2女罪證確鑿，已將她們提起公訴。

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