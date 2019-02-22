吃飽太閒？一晚擊破4車車窗 賣服飾的賓士男幹的

2019-02-22 12:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區週三晚間連續發生四起自小客車窗遭擊破案件，警方獲報過濾路口監視器鎖定一輛白色賓士車「以車追人」，迅速逮捕到涉案的何姓男子及犯案的BB槍及鋼珠彈，以及兩包毒咖啡包，但何男疑吸毒吸到恍神斷片，對於是否涉案矢口否認，但鐵證如山仍依法送辦。

台中市第三分局東區分駐所20日晚間陸續接獲至少4起自小客車窗無端遭擊破案，警方疲於奔命查看案發現場，根據現場遺留BB鋼彈、碎玻璃等跡證，研判犯嫌係以BB槍射擊鋼彈造成，經查受害車主間均無關聯，且同樣態案件發生於不同處所，進一步分析應是同一名犯嫌隨機犯案。

東區所長林愷庭隨即與同仁著手調閱監視器，一小時後鎖定一輛在案發地點都曾出沒的白色賓士車涉有重嫌，經交叉比對確認犯嫌是28歲有妨害自由、毀損及詐欺前科的何姓男子，隨即派員前往何男位在南屯區住處埋伏。

警方一直守候到隔天凌晨零時許，果見開車返家何男一擁而上抓人，除在其身上起出兩包毒咖啡包，並在搜索住處及賓士車後發現作案用BB槍及鋼珠彈，準備將他帶回偵辦時，與何男同住的何母明顯對兒子又闖禍感到很頭痛，頻頻責問何男，你到底又幹了什麼壞事。

聲稱開設實體店面同時在網路賣服飾的何男，警訊中面對面對眼前鐵證如山的證據，疑因吸毒吸到精神恍惚斷片，不但堅稱毒咖啡包是友人給他的酵素，對於持槍射擊BB鋼彈毀損多車也不承認是自己所為，但警方仍在訊後將全案依毒品、毀損等罪嫌送辦。

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