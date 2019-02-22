敬鵬大火8死悲劇起訴6人 救災指揮官都不起訴

2019-02-22 11:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕去年4月28日桃園市平鎮區敬鵬公司工廠大火，釀6位消防人員殉職、2位移工死亡悲劇，桃園地檢署今天偵結，依業務過失致死罪嫌起訴敬鵬公司的董事長黃維金等6人，至於負責救災的指揮人員蘇文遠、陳宏銓、黃世忠，查無指揮失當或有過失，已予他們不起訴處分。

依業務過失致死罪嫌被起訴的除黃維金（73歲）外，還有敬鵬公司工務部經理江支萬（53歲）、環工課課長廖祥文（44歲）、工程師陳俊傑（42歲），以及2002年間任職於敬鵬公司的廠務副總經理陳湘生（69歲）、平鎮廠廠長吳錫昭（59歲）。

檢方說，經多次火場勘驗，並委由內政部消防署、桃園市政府消防局實施鑑定，確認敬鵬大火的起火點，位於平鎮3廠5樓的隧道式預烤箱上方風管。

至於起火原因，是因印刷電路版製造過程中，會在烤箱內加熱，過程中產生油墨碎屑等異物會被循環系統吸入加熱器內，成為燃燒顆粒，再排入上方的熱排風管內，因顆粒已著火，在風管內接觸到管壁堆積的液態易燃揮發性有機化合物後，開始出焰燃燒，並沿著風管竄燒到工廠其他各區域。

檢方說，因工廠燃燒，火勢竄燒到頂樓後，又沿外牆的易燃材質風管，再向下延燒到1樓，導致當時在工廠4、5樓部署水線的消防人員不及撤出而殉職。而火勢另透過平鎮2、3廠間的連通區域延燒至平鎮2廠，讓當時在平鎮2廠4樓宿舍的2位外籍移工也不及撤出，而被燒死。

究其責任，是因敬鵬公司2002年間，在平鎮2廠旁興建平鎮3廠時，黃維金、陳湘生、吳錫昭、江支萬等人應注意外牆掛置風管應使用不易燃材料，卻疏忽而使用PP易燃材質的風管，而兩廠房間的防火間隔增建違章建築使防火間隔失效，也是他們的責任。

檢方補充，平鎮3廠隧道式烤箱上方的熱排風管本應定期清潔，避免風管內的易燃揮發性有機化合物在管壁內冷凝堆積，但負責的廖祥文、陳俊傑，未依規定進行定期清潔保養或更換，也要負起引發火災的責任。

至於負責救災的指揮人員蘇文遠、陳宏銓、黃世忠，檢方已予他們不起訴處分，檢方說，他們看見平鎮3廠1樓燈光正常無火，才指揮消防人員進入廠房部署水線，並調查有無受困人員，後因他們發現工廠外牆燃燒，就指示消防人員撤出，查無指揮失當或有過失的情形，自應予他們以不起訴處分。

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