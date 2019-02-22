妙齡女邊開車邊拉K 一開車門即露餡

2019-02-22 10:28

〔記者黃建華／高雄報導〕新興區一名張姓年輕女子，深夜下班開車返家途中，行經中正、復興路口，停等紅燈時，越線停在機車停等區，竟點燃K菸解癮，剛好新興警分局中正三路派出所巡邏員警經過，趨前了解，張女一臉恍惚，開門下車時傳出濃濃塑膠K味，警方立即察覺可疑，果然於副駕駛座查獲毒品。

警方調查，住左營區26歲的張姓女子（無前科），任職於新興區一間電玩遊藝場，前天凌晨1時56分許，張女下班後駕車欲返回住處，行經中正、復興路口停等紅燈時，於車內吸食K菸解癮，剛好中正所巡邏員警經過發現該車佔用機車停等區原想上前勸導，卻見張女表情恍惚，更於打開車門時聞到濃濃K菸味，當場於副駕駛座查獲K他命毒品2.32公克及K盤。

張女一開始矢口否認表示該毒品是朋友寄放於她的車上，自己並不知情，警方將她帶回驗尿，張女才坦承毒品是跟一位叫「小呈」的朋友所購買吸食，警方訊後依違反毒品危害防制條例函送法辦，並持續追查上游。

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