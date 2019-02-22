酒駕案件逐漸減少 「宿醉上路」卻年年增加…

2019-02-22 00:06

〔記者吳政峰／台北報導〕酒駕案件引發社會矚目，法務部長蔡清祥更宣示要修法，將酒駕致人於死以不確定故意殺人論罪，不過根據統計，我國的酒駕案件其實逐年減少，代表民眾已建立起酒後不開車的意識，但桃園地檢署檢察官王齡梓指出，「宿醉駕駛」仍年年增加！

王齡梓說，「宿醉酒駕」就是駕駛人前一晚飲酒後，自認已休息足夠即於隔日上午駕駛車輛，殊不知酒精代謝程度因人而異，若前一晚宿醉或飲酒量過多，酒精尚未代謝完成，隔天上路仍具有危險性。

王齡梓引用台北市統計，指2018年1到7月早上6點到12點的酒駕取締件數高達2348件，相較於2015年的2281件，2016年的2795件，2017年的2854件，曲線有逐年增加趨勢，更值得注意的是，日間6至12點酒駕違規情形竟佔每日違規近1/4，代表「宿醉酒駕」常被忽視。

王齡梓透過台灣司法人權進步協會建議，只要前一天飲酒較多，隔日起來仍有頭痛不適、身體反應緩慢等宿醉情形，就千萬不要駕駛動力交通工具，以免害人害己。

另外，王齡梓指出，保力達B或維士比藥酒等提神飲料，其實都含有酒精成分，以保力達B而言，酒精濃度達10％，官網也說明，每次30~40cc，一日3次，為醫師藥師藥劑生指示藥品，若是當作飲料喝下1整瓶700cc，其實跟喝1杯40度的威士忌果汁杯所攝取的酒精濃度無異，不可小覷。

再者，許多酒駕肇事者在車禍時被驗出有酒精反應，都聲稱沒有飲酒，只是吃薑母鴨、燒酒雞，但這些食品於烹調過程中，往往加入大量米酒，甚至全部以米酒烹煮，若酒精揮發不夠，又吃較多，也有可能因酒精代謝未完成而構成酒駕，應特別小心。

警政署統計，近5年取締酒駕違規件數均在10萬件以上，但從2014年的11萬5253件到107年的10萬1202件的趨勢來看，有逐年減少的趨勢，可見民眾觀念已漸漸改變。然而從酒駕致死的比率約1％來看，每100個酒駕案件中，即有1件死亡案件發生，造成1個家庭的破碎，因此杜絕酒駕仍有賴全民運動。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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