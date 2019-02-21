涉假出口詐領7354萬退稅 2家不肖廠商GG了

2019-02-21 18:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市永和區一家通訊公司胡姓實際女負責人，涉嫌利用出口電子零件能申請退5％營業稅制度，與開設貿易公司的游姓男子合謀進行假交易，申報零稅率銷售金15億餘元，再以「假出口、真退稅」方式，7年向國稅局詐領7354萬餘元退稅金，新北地檢署今依違反商業會計法、詐欺取財罪嫌將胡女、游男起訴。

檢調調查，胡女自2009年至2015年間，販賣「PD IC-150」、「PD IC-250」電話儲值卡給游男公司，游男雖為買方，卻並未支付貨款給胡女，反而是胡女透過老公、員工等人帳戶，匯款給游男，游男利用自胡女處取得的資金，再向胡女公司購買電話儲值卡，之後游男再以出口IC產品為名義，轉賣給自己虛設於加拿大、中國的2家境外紙上公司，再向國稅局申報出口15億餘元，致使國稅局陷於錯誤退稅給游男7354萬餘元，事後兩人再拆帳，直到海關發現出口申報貨物與實際品項不同，且該電話儲值卡根本無法漫遊在國外使用，此事才被揭露。

檢調去年9月發動搜索約談，游男因傳拘未出庭，發布通緝後才到案，供稱逃亡期間當uber司機，怕被關才會落跑，坦承「假出口、真退稅」，表示貿易公司靠退稅款收入維持經營，胡女都知情；胡女僅承認與游男進行虛偽交易，賣假發票給游男，但否認配合游男進行「假出口、真退稅」。

因自胡女住處查扣到的手寫交易流程資料，與游男自白虛偽交易、進銷貨款資金流向相符，檢方因此不採信胡女辯詞，今將她與胡男起訴。

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